Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte: “Rimane aperta la situazione legata a Kvaratskhelia oltre quelle di Osimhen e Zielinski. Sono tre situazioni diverse che però il Napoli deve chiudere. Nel caso di Zelinski c’è urgenza e per gli altri due è questione di strategia. Bisogna chiudere i rinnovi contrattuali con Osimhen e con Kvara anche per essere più tranquilli sul mercato. Anche perché quando una società paga un salario relativamente basso è molto più aggredibile. Ma il salario andrebbe adeguato anche dal punto di vista della riconoscenza perché questi due calciatori hanno dimostrato di essere professionisti che meritano un certo tipo di salario e per quello che è stato fatto”.