Rinnovo Zielinski – Il polacco riflette sul futuro, ADL continua a proporre 2,5 milioni annui fino al 2026

Piotr Zielinski potrebbe convincersi a rinnovare con il Napoli.

Il centrocampista polacco è rimasto sotto il Vesuvio e ora potrebbe tornare a discutere di rinnovo con il patron ADL, che, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta, gli ha proposto un prolungamento di contratto al ribasso. Piotr dovrà convincersi e il Napoli lo attende: “Il dialogo tra le parti, dunque, sta per essere riallacciato dove si era interrotto. A fine stagione, la Lazio aveva aperto una trattativa col Napoli per Zielinski, che Sarri aveva chiesto per rimpiazzare Milinkovic-Savic. I biancocelesti avrebbero garantito lo stesso ingaggio al giocatore fino al 2026, mentre De Laurentiis gli ha proposto durata analoga ma con stipendio ribassato a 2,5 milioni. Il trasferimento non si è verificato perché Lotito non è stato disposto ad accontentare la richiesta di 30 milioni, ma Piotr adesso sta valutando con attenzione anche la possibilità di guadagnare meno pur di rimanere al centro di un progetto che lo vede protagonista e in una città che la sua famiglia ha dimostrato di gradire”.