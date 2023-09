Il Napoli ha bisogno di dare risposte: test di Genova importantissimo

Lo spartiacque di Marassi sarà fondamentale per il Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno bisogno di dare risposte, per la classifica e per il morale: “E comprendere dove sia l’errore, per quel secondo tempo sciatto e anche un po’ deformante con la Lazio. Come cancellare in 45′ un piccolo patrimonio, oppure comesistemarlo in cantina, in attesa di tirarlo fuori. Però quel Napoli che si è spento, e non può essere una questione di

gambe, è lo stesso che nei 45′ precedenti aveva dimostrato di avere spessore e anche coraggio. In tre partite, due zone d’ombre: l’avvio scolastico di Frosinone, infarcito da un rigore che un po’ ha indirizzato l’umore e l’approccio; il finale insospettabile contro la Lazio: non è ancora cominciata la fase degli indizi, e ci mancherebbe, ma degli interrogativi da risolvere, cominciando dal Genoa”.