CorrSport – Obiettivo turnover: Garcia e il Napoli sono attesi da un tour de force

Garcia dovrà essere bravo a ruotare i suoi uomini in vista dei tantissimi impegni dopo la sosta.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Però adesso diventa una prova di sopravvivenza, sette gare in rapida sequenza, una ogni tre o quattro giorni, con l’ansia da prestazione che afferra alla gola e il turnover che va modellato: Di Lorenzo, per non fare nomi, viaggia ad andatura insostenibile, non si ferma mai, e Zanoli è un’alternativa sulla quale puntare; in mezzo alla difesa, Rrahmani e Juan Jesus sono diventati la coppia, ma Ostigard reclama spazi e Natan è un investimento – con le garanzie di Micheli – da scongelare”.