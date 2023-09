Sky – Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Genoa, Garcia ha scelto il sostituto di Politano

Sabato torna in campo il Napoli di Rudi Garcia che affronta il Genoa di Alberto Gilardino a Marassi. Come riportato da Sky Sport nella sfida in Liguria il tecnico francese dovrebbe schierare sulla fascia destra Giacomo Raspadori al posto dell’infortunato Matteo Politano. Al momento in dubbio c’è Mathias Olivera, che tornerà a poca distanza dalla sfida con il club di Gilardino, scalpita quindi Mario Rui. Dall’altra parte il tecnico del ‘grifone’ si affida a Retegui e alle sue spalle la coppia Gudmundsson e Malinovsky. Queste le probabili formazioni del match:

Genoa – Martinez; Sabelli; Bani; Dragusin; Vasquez; Strootman; Badelj; Frendrup; Malinovsky; Gudmundsson; Retegui

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Olivera; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Raspadori; Osimhen; Kvaratskhelia