De Laurentiis avverte il Napoli: “C’è da lavorare. Su Raspadori…”

Aurelio De Laurentiis è intervenuto a Laprezze durante la presentazione della seconda stagione di “Vita da Carlo” alla Casa del Cinema.

Ecco le parole del presidente azzurro: “Nel calcio si danno colpe a destra e sinistra ma lo Stato dove sta? Non è che il calcio italiano ha bisogno di assistenza ma ha bisogno che lo Stato non eroda ciò di cui necessita un’industria. Un’industria deve avere alla base la libertà, cosa che lo Stato italiano non ha mai dato al calcio italiano”.

Poi, come riporta il Corriere Dello Sport, De Laurentiis ha parlato anche di Raspadori, dopo che Verdone ha parlato della Nazionale: “Anche Raspadori è stato bravo! Se mi sta piacendo in questa prima parte di stagione? Siamo solo all’inizio e c’è molto da lavorare. A che film si ispira il nuovo corso targato Garcia? Manuale d’amore, cioè la mia prima produzione da quando nel 2004 mi sono avvicinato al calcio. Che sia di buon auspicio”.