L’edizione odierna de la Repubblica ha fatto il punto sulla condizione di Victor Osimhen al rientro dagli impegni con la Nigeria. Secondo il quotidiano Osimhen ha segnato tre gol con la Nazionale nigeriana, dimostrando la sua abilità nel segnare anche in competizioni internazionali. Osimhen tornerà in Italia domani e Rudi Garcia, lo aspetta a Napoli per valutare le sue condizioni in vista della ripresa della stagione. L’importanza di Osimhen per il Napoli è evidente, indipendentemente dal momento del suo rientro, il che significa dell’importanza del nigeriano per la squadra.