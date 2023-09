L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sull’inizio della prevendita per il match di Champions League tra Napoli e Real Madrid. Secondo il quotidiano il Napoli torna in campo dopo la pausa delle nazionali e affronterà una doppia sfida importante in Champions League, prima trasferta a Braga e poi in casa contro il Real Madrid. La prevendita per il big match del 3 ottobre al Maradona, è iniziata oggi alle ore 12. La vendita dei biglietti sarà suddivisa in tre fasi per garantire a diverse categorie di tifosi l’opportunità di acquistare i biglietti. La prima fase è riservata ai titolari di abbonamento e durerà fino a giovedì. A partire da venerdì, inizierà la seconda fase di vendita, che sarà riservata ai titolari della Fidelity Card. Successivamente alla fase della Fidelity Card, inizierà la terza fase di vendita, che sarà aperta al pubblico in generale, consentendo a chiunque di acquistare i biglietti.