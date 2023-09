L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio rimediato con la Nazionale di Matteo Politano. Secondo il quotidiano Politano ha subito un’elongazione al soleo destro durante la sua presenza in Nazionale italiana. Pare l’esterno azzurro sarà costretto a saltare alcune partite importanti tra cui le trasferte con il Genoa e a Braga per la prima partita di Champions League. Inoltre, sembra che ci siano dubbi sul suo recupero in tempo per la partita successiva a Bologna.