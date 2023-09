L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Khvicha Kvaratskelia. Secondo il quotidiano in quel pomeriggio di Ferragosto dello scorso anno n ragazzino venuto da lontano venne presentato come un talento cristallino. Al minuto 55 della sua prima in azzurro dopo aver già segnato di testa, su un pallone apparentemente innocuo evitando di guardarsi intorno e sentendo però arrivare Zielinski, gli aprì il campo per farlo realizzare il provvisorio 2-3. In una settimana divenne certezza. Contro il Monza infatti al Maradona scaccia via il fantasma di Insigne. Entrò in campo a modo suo, lasciò sul posto un paio di difensori, e scelse di presentarsi con il “tiraggiro”. E quella volta Kvara volle andare oltre, ne mandò in terra altri tre, finte e controfinte, e poi, rasoiata per la doppietta personale.