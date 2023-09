Sky – Politano lascia il ritiro dell’Italia, al suo posto Orsolini: il motivo

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il ct Spalletti dovrà fare a meno di Matteo Politano per il prossimo impegno nazionale. Ecco cosa scrive il giornalista Sky:

“Matteo Politano ha lasciato il ritiro della Nazionale per un risentimento muscolare tricipite surale destro e farà rientro a Napoli nelle prossime ore. Spalletti sceglie di convocare Orsolini del Bologna per l’ultimo impegno dell’Italia come sostituto di Politano. L’esterno gialloblu è già in viaggio verso Milano dove gli azzurri prepareranno il match contro l’Ucraina”.