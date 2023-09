Gazzetta – Natan può esordire con il Genoa: il difensore agli ordini di Garcia

Natan può esordire dal 1′ contro il Genoa.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta, il difensore brasiliano potrebbe partire titolare nella trasferta di Marassi o, in alternativa, mettere sicuramente minuti nelle gambe importanti per entrare a tutti gli effetti nelle rotazioni di mister Garcia. La sosta sarà fondamentale per permettergli di migliorare l’intesa con il reparto difensivo e assimilare ancora di più gli schemi del tecnico francese, che ha preferito non farlo ancora debuttare.