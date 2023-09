Macedonia del Nord-Italia – Le formazioni ufficiali della prima da ct di Luciano Spalletti, 2 giocatori del Napoli titolari

A Skopje va in scena la sfida tra la Macedonia del Nord di Eljf Elmas e l’Italia, per la prima sfida da ct dell’ex tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha deciso di affidare la fascia di capitano ad Immobile, e proprio all’attaccante della Lazio si affida per questo suo ciclo da ct. L’ex tecnico azzurro schiera 2 dei 4 giocatori del Napoli che ha portato con sé, e lascia in panchina Raspadori, con Zaccagni che gioca sulla sinistra, schierando Politano e Di Lorenzo sulla fascia destra. Dall’altra parte titolare Elmas, che tocca quota 50 partite con la maglia della sua Nazionale nonostante la giovane età. Queste le formazioni ufficiali del match:

Macedonia del Nord – Dimitrievski; Alioski; Zajkov; Musliu; Manev; Bardhi; Ashkovski; Elmas; Atanasov; Elezi; Miovski

Italia – Donnarumma; Di Lorenzo; Bastoni; Mancini; Dimarco; Cristante; Barella; Tonali; Politano; Immobile; Zaccagni