Gazzetta: Macedonia del Nord-Italia, le probabili scelte di Spalletti

Questa sera, alle ore 20:45, ci sarà il debutto di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. Gli azzurri sfideranno la Macedonia del Nord, match valido per le qualificazioni all’Europeo.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta quelle che potrebbero essere le scelte dell’ex allenatore del Napoli. In porta Donnarumma, seguito dalla linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Di Marco. A centrocampo Barella e Tonali ai lati di Cristante. In attacco Politano e Zaccagni esterni con Immobile punta centrale.

Qui la Macedonia del Nord: davanti a Dimitrievski, difesa a quattro con Ashkovski, Musliu, Zajkov, Aliosk. In mezzo al campo Bardhi ed Elmas ai lati di Ademi. In attacco, invece, Trajkovski e Miovski con Nestorovski al centro.