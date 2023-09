Gazzetta – Anguissa equilibratore del Napoli: due sono gli indizi che lo confermano

Sin dal suo arrivo sulla panchina azzurra, Rudi Garcia ha avuto modo di elogiato le qualità tecnico-tattiche di Zambo Anguissa, suo calciatore ai tempi del Marsiglia.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata su di lui, descrivendolo come “equilibratore” del Napoli, cioè il centrocampista in grado di indicare lo stato di forma della squadra: “Se sta bene, il gruppo ne giova in modo diretto e tangibile; se non lo è, gli equilibri in campo ne risultano quasi stravolti. Non è un caso che il primo tempo di Frosinone, con l’ex Fulham in panchina, sia stato più movimentato del previsto”.

E ancora: “Il secondo indizio è nella sfida contro la Lazio. La prodezza di Luis Alberto è favorita dall’amnesia difensiva di Anguissa, che non segue il movimento dello spagnolo al centro dell’area, né tantomeno asseconda il naturale istinto di abbassarsi a difendere la propria porta”.