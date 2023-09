Cm.com – Il Napoli ha fissato una deadline per i rinnovi di Zielinski e Osimhen, ecco cosa filtra sui loro rinnovi

Chiuso il mercato estivo il Napoli vuole definitivamente chiudere alcuni rinnovi dei suoi top player, su tutti Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Per il polacco in contratto è in scadenza, e dopo aver rifiutato le sirene arabe ha aperto al rinnovo con il club azzurro. Aurelio De Laurentiis e gli agenti del calciatore, come riportato da Calciomercato.com, trattano su due aspetti molto importanti, ovvero, la riduzione dell’ingaggio del numero 20 e le commissioni per i suoi agenti. Mentre per quanto riguardo Victor Osimhen, sono state tante le sirene arabe estive, che hanno provato in tutti i modi a portare via il numero 9 azzurro, che ha sposato nuovamente il progetto Napoli. Il contratto del nigeriano è in scadenza nel 2025, e la punta sta aspettando una chiamata del presidente azzurro per concludere definitivamente un accordo per aumentare in modo netto l’ingaggio percepito. Il nodo principale in questo momento riguarda la clausola rescissoria, su cui si sta lavorando molto, e per questo in casa Napoli si respira ottimismo riguardo il rinnovo. La cosa sicura è che sia stata fissata una deadline, ovvero la fine dell’anno, non è impossibile che i due rinnovi possano arrivare prima di gennaio, e il Napoli vuole trattenere due dei suoi giocatori più importanti con nuovi contratti.