L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Natan. Secondo il quotidiano questo giovane calciatore non teme la salita e sembra essere molto motivato nonostante non abbia ancora avuto l’opportunità di giocare nelle prime tre partite ufficiali della squadra. Anche se altri giocatori come Kim, hanno avuto successo più rapidamente, Natan continua a lavorare duramente durante gli allenamenti e a studiare l’italiano per adattarsi meglio al contesto e alla cultura italiana. Vive nella città di Napoli e non vede l’ora di fare il suo debutto in campo, che potrebbe avvenire presto.