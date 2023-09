L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla strana situazione di Eljif Elmas. Secondo il quotidiano il dato interessante che emerge è che il centrocampista azzurro più prolifico della stagione dello scudetto con 6 gol ha trascorso solamente 21 minuti in campo e il resto del tempo in panchina con la Lazio. Questo potrebbe sollevare domande sulla gestione delle risorse da parte dell’allenatore o della dirigenza del club. Inoltre per esempio Cajuste, è partito titolare a Frosinone, indica che potrebbe esserci stata una scelta strategica o tattica nella gestione dei centrocampisti.