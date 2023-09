Il Mattino – Osimhen e Kvara puntano al massimo dopo la sosta

Spetterà ancora a Kvara e Osimhen incantare la piazza di Napoli a suon di reti e colpi di genio.

Dopo l’ultima grandissima stagione con la maglia del Napoli, infatti, i due campioni azzurri dovranno dimostrare di potersi ripetere. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino: “Kvara e Osi, che per una stagione hanno guardato tutti dall’alto in basso. Dopo aver messo a ferro e fuoco la serie A, puntano ancora più in alto. Logico pensare in grande. Tanto più se entrambi sono stati inseriti nella lista dei trenta

finalisti per il pallone d’oro 2023. Una conseguenza di quanto fatto vedere in campo con la maglia del Napoli. Si sono trovati per caso poco più di un’estate fa in ritiro con Spalletti e si sono piaciuti praticamente subito. Al volo. Senza nemmeno doversi spiegare più di tanto”.