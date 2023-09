CorrSport – 60 milioni ottenuti dalle plusvalenze: il bilancio dell’ultimo mercato sorride ad ADL

ADL e il Napoli possono sorridere dopo l’ultima campagna acquisti.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Oltre alla plusvalenza Kim ne arriverà un’altra – da una decina di milioni – dalla cessione di Lozano il cui cartellino era ormai quasi completamente svalutato e una da 2,5 dalla cessione di Luperto. In totale, quindi, il bilancio dell’anno in corso godrà di una sessantina di milioni di ricavi da plusvalenze che riporteranno in utile un bilancio penalizzato negli

ultimi due anni: quasi 120 milioni di perdite nette nel biennio 2019-2021 sono un dato inconsueto per la gestione De Laurentiis”.