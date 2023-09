Pandev: “Sono felice per lo scudetto, ho ancora tanti amici lì”

Goran Pandev ha vestito la maglia azzurra dal 2011 al 2014. Dopo aver vinto il Triplete con l’Inter, l’ex attaccante ha vinto 2 coppe Italia con il Napoli e giocato una finale in Supercoppa. Intervistato dal Corriere dello Sport, ha espresso la sua gioia per lo scudetto vinto dagli azzurri e parlato dell’imminente sfida tra Macedonia del Nord e Italia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Bardhi, ex Levante e ora al Trabzonspor, sarà il capitano. Elmas lo conoscete, può accendere la luce. Mi piace molto Miovski, l’attaccante dell’Aberdeen: in Scozia sta facendo bene, vede la porta, in Serie A riuscirebbe a starci credo. E poi c’è Trajkovski (il match winner di Palermo) che però è svincolato e non ha fatto preparazione.

Addio Mancini? Non conosco le dinamiche, Mancini ha fatto grandi cose ma forse per ripartire e creare nuovi stimoli è meglio così. Qualche dubbio resta, se n’è andato nel momento sbagliato, vicino alle qualificazioni, ma forse voleva cambiare aria e più di così, dopo l’Europeo, non si poteva fare. Spalletti mi sembra l’uomo giusto. Lo conosco, bravissima persona. E ha fatto giocare il Napoli in modo meraviglioso. Sono felice per lo scudetto, per la città dove ho ancora tanti amici e per Elmas”.