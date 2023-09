L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul caso ammutinamento del Napoli nel novembre 2019. Secondo il quotidiano secondo gli esperti legali il Napoli può chiedere l’adempimento delle sanzioni che furono emesse in quel periodo, ancora per un altro anno. A meno che nel frattempo non siano proposti dei nuovi atti che fermino il decorrere della prescrizione. Comunque De Laurentiis fa fatica a dimenticare. Quella notte lo spogliatoio del Napoli era in subbuglio totale. E per il club quello che attuarono i calciatori (tranne Mario Rui e Di Lorenzo) è stato un vero e proprio atto di insubordinazione.