L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui retroscena che hanno portato il dietrofront di Piotr Zielinski all’Arabia. Secondo il quotidiano Zielinski, aveva ricevuto un’offerta da parte dell’Al Ahli di circa 15 milioni a stagione con un contratto fino al 2026 o al 2027. Questa offerta rappresentava una cifra molto significativa, e Zielinski ha passato giorni a discuterne con sua moglie Laura. Il polacco cercava di immaginare quale sarebbe stato il loro futuro migliore insieme al loro primogenito, Maksymilian, di due anni. Tuttavia nonostante l’importo considerevole offerto, Zielinski abbia deciso di non accettare il trasferimento in Arabia Saudita. Una delle ragioni potrebbe essere che l’Arabia Saudita è un paese molto diverso dall’Italia in termini di lingua e cultura. Quindi l’adattamento poteva essere difficile per lui e la sua famiglia. Quindi, alla fine, Zielinski ha comunicato la sua decisione di rifiutare il trasferimento a Aurelio De Laurentiis, il che ha portato alla riapertura delle discussioni per un rinnovo del suo contratto con il club.