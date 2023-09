L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano per ora, la fumata è ancora grigia e quindi vale ciò ch’è stato stipulato nell’estate del 2020, al momento dell’acquisto di Osimhen dal Lilla: contratto di 5 anni, fino al 2025, da quattro milioni e mezzo di euro più bonus. E dunque c’è il rischio di ritrovarsi con l’ attaccante in scadenza la prossima estate. Nei precedenti dieci incontri si è cercato di attivare la clausola sin dal 2024 per l’estero e pure in Italia. Ma al momento non si è trovato ancora nessun accordo per il rinnovo.