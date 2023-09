L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano l’agente georgiano è venuto in Italia per discutere del rinnovo del contratto del suo assistito Tuttavia, sembra che i colloqui con il presidente De Laurentiis non siano andati avanti a causa di una grande differenza tra la richiesta del giocatore e l’offerta del club. La richiesta era di 5 milioni di euro più un bonus, mentre il club ha proposto un aumento fino a 3-3,5 milioni di euro. Questa ampia differenza tra le due parti ha reso difficile raggiungere un accordo. Tuttavia, sembra che le riunioni con De Laurentiis siano cruciali per la conclusione di un accordo, come nel caso precedente di Osimhen. Dopo l’incontro con il presidente, il manager e il giocatore sono tornati in Georgia senza aver raggiunto un accordo.