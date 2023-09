L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione di Natan. Secondo il quotidiano il difensore brasiliano ha un’opportunità interessante per accelerare il suo inserimento nel Napoli. Ha a disposizione una decina di allenamenti per prepararsi e mostrare le sue abilità. Inoltre, giovedì ci sarà un’amichevole contro la Primavera, che potrebbe essere un’occasione perfetta per dimostrare il suo valore sul campo. Il coordinatore del reparto scouting, Maurizio Micheli, ha scelto Natan per le caratteristiche specifiche che il nuovo allenatore Garcia desidera vedere in campo. Queste caratteristiche sono linea difensiva alta, cercando di tenere il gioco nella metà campo avversaria. Poi anche per giocare con i piedi sul centrocampo, partecipando alla costruzione del gioco. Altra caratteristica è l’anticipo nei tempi giusti. Infine l’ esplosività nel coprire la profondità.