Capello: “Napoli appagato, non gioca più come l’anno scorso. Ha meno voglia…”

Fabio Capello ha commentato ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1 Rai l’avvio del Napoli in campionato:

“Il Napoli non gioca più come l’anno scorso, fa meno pressing e ha meno voglia. Ha perso determinazione. Manca Kim, un giocatore importante, ma manca soprattutto il filtro del centrocampo, cosa che la passata stagione non succedeva mai. Mi sembra inoltre che faccia girare palla più lentamente. Deve riprendere la strada dell’anno scorso, e questo dipende dall’allenatore ma anche dai giocatori – ha proseguito – Questo Napoli mi sembra un po’ appagato, con momenti di grande gioco ma non è la squadra della scorsa stagione”.