CdS – Kvara, si tratta il rinnovo. L’agente era al Maradona per il match contro la Lazio

Per la terza partita di fila Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, era presente allo stadio per assistere al Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui l’entourage del georgiano ed il club sono in trattativa per il rinnovo.

L’esterno ha al momento un contratto fino al 2027 da 1,4 milioni di euro stagionali, la richiesta per il rinnovo sarebbe di circa 5 milioni + bonus. Sempre secondo il Corriere, ieri il suo agente non ha avuto l’opportunità di incontrarsi con De Laurentiis, ma ha parlato con Maurizio Micheli, responsabile dell’area scouting. Intanto Jugeli è ripartito, mentre Kvara è pronto per unirsi alla nazionale georgiana per le partite contro Spagna e Norvegia.