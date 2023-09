Napoli-Lazio – Le formazioni ufficiali del big match del Maradona, per Garcia torna dal 1′ Kvaratskhelia

Alle 20.45 allo stadio ‘Maradona’ è tempo di grandi sfide, il Napoli affronta la Lazio dell’ex Maurizio Sarri nel primo big match stagionale. Per le due squadre al momento percorsi molto diversi, gli azzurri hanno fatto 2 su 2 guadagnando 6 punti, mentre la Lazio è ferma a 0 punti. Per Garcia la formazione è uguale a quella della sfida contro il Sassuolo di settimana scorsa, con l’unica differenza rappresentata da Kvicha Kvaratskhelia a sinistra al posto di Raspadori. A completare l’attacco con il georgiano e Osimhen ci sarà Matteo Politano, come annunciato da Garcia il neo arrivato Lindstrom parte dalla panca. Dall’altra parte Sarri si affida al suo bomber Ciro Immobile per provare a cambiare il trend delle prime due giornate, al fianco del centravanti della Nazionale ci sono Zaccagni e Felipe Anderson. Queste le scelte dei due allenatori:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Olivera; Anguissa; Lobotka; Zielinski; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia

Lazio – Provedel; Marusic; Romagnoli; Casale; Hysaj; Luis Alberto; Cataldi; Kamada; F.Anderson; Immobile; Zaccagni