L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’ultimo acquisto del Napoli ovvero Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano nonostante la partenza di Hirving Lozano, il Napoli ha rafforzato ulteriormente il suo attacco con l’arrivo di Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. Lindstrom è un giocatore giovane, motivato e tecnicamente abile, che può contribuire ad arricchire gli schemi e le opzioni offensive della squadra. Il danese si va ad aggiungere ad altri giocatori come Kvaratskhelia, Politano, Raspadori e Simeone anche loro con le capacità di segnare gol e offrire varietà di opzioni offensive a disposizione dell’allenatore. Lindstrom potrebbe non essere immediatamente titolare, ma presto avrà la sua occasione in campo. Nel complesso, sembra che il Napoli sia fiducioso nel potenziamento del suo attacco.