Calcio e Finanza – Il costo totale del mercato nelle casse del Napoli, per gli azzurri c’è un impatto molto positivo sul bilancio

Con la fine del mercato estivo il sito Calcio e Finanza ha pubblicato i resoconti degli acquisti e delle cessioni delle varie squadre e dell’impatto sul bilancio. Anche per il Napoli c’è stato il calcolo tra soldi spesi e soldi incassati, soprattutto sugli ammortamenti e sugli stipendi risparmiati. Per gli azzurri il mercato in entrata ha un costo di ben 76 milioni totali, 10 per l’acquisto di Natan, 12 per Cajuste e per il riscatto di Simeone, 25 Lindstrom, 7 milioni Caprile e 10 Cheddira. Tra ammortamenti dei calciatori arrivati all’ombra del Vesuvio a titolo definitivo e costo degli stipendi lordi il Napoli spende una cifra di circa 35.6 milioni. Mentre per quanto riguarda gli addii troviamo la cessione di Kim per 57 milioni di euro, quella di Lozano per 12.2 milioni e il non riscatto di Bereszynski e Ndombele. In totale per quanto riguarda le uscite gli azzurri hanno un impatto positivo di 89.2 milioni sul bilancio 2023/24. A questa cifra di quasi 90 milioni si arriva andando a sommare plusvalenze e minusvalenze fatte e il risparmio sull’ingaggio lordo dei giocatori presenti nella rosa azzurra nella scorsa stagione. Tra entrate ed uscite il mercato del Napoli porta sul bilancio azzurro un positivo di quasi 54 milioni, più precisamente 53.6 milioni, mentre la sessione di mercato in totale vede un bilancio negativo di 6.8 milioni solo per soldi spesi ed incassati.