Provedel: “Domani servirà la partita perfetta, dovremo sfruttare le loro mancanze per fargli male”

Il portiere della Lazio Ivan Provedel ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste prima della sfida di domani contro il Napoli. L’estremo difensore ex Spezia ha parlato del fatto che servirà la partita perfetta per battere gli azzurri riuscendo a sfruttare quelle che sono le mancanze degli azzurri. Queste le sue parole: “Domani servirà una partita perfetta, per portare a casa punti dovremo fare al meglio tutto ciò che ci chiede il mister, andando a sfruttare le mancanze del Napoli. Le sconfitte contro il Lecce e il Genoa ci hanno fatto capire che il campionato è equilibrato e soprattutto che se non sei al top puoi perdere punti contro chiunque. Ora bisogna pedalare a testa bassa e soprattutto intraprendere un cammino positivo. Ogni partita è a sé, loro sono i campioni d’Italia e sono tra le squadre favorite, ma noi non dobbiamo avere timore. Bisogna fare attenzione e continuare nel nostro percorso di crescita, faremo di tutto per vincere”.