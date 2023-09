Napoli-Lazio – Le probabili formazioni del primo big match stagionale degli azzurri, ritorno dal 1′ per Kvara

Domani sera al ‘Maradona’ andrà in scena il primo big match stagionale del Napoli di Rudi Garcia, che alle 20.45 affronterà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Per i biancocelesti partenza molto a rilento, 2 sconfitte di fila per Immobile e compagni, che vogliono rifarsi. Per il tecnico francese del Napoli non sembrano esserci grandissimi dubbi di formazioni, come riportato da Sky Sport dovrebbe ritornare dal primo minuto Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano settimana scorsa è entrato a partita in corso, ma sembra ormai aver recuperato del tutto. Unico dubbio al momento è sulla fascia sinistra, dove Mathìas Olivera sembra essere in vantaggio su Mario Rui. Dall’altra parte il tecnico ex Napoli si affida ai suoi titolarissimi, nessun nuovo acquisto tra i titolari, e al fianco di Immobile dovrebbero esserci Zaccagni e Felipe Anderson. Queste le probabili formazioni:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Olivera; Lobotka; Anguissa; Zielinski; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia

Lazio – Provedel; Marusic; Romagnoli; Casale; Hysaj; Luis Alberto; Cataldi; Vecino; F.Anderson; Immobile; Zaccagni