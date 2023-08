Si è appena concluso il sorteggio dei gironi di Champions League. Non molto fortunato il Napoli, che trova il Real Madrid, squadra più forte della seconda fascia. Dalla terza fascia per il Napoli c’è il Braga, squadra portoghese abbordabile. Dalla quarta fascia per il Napoli c’è l’Union Berlin, squadra che ha appena acquistato Leonardo Bonucci!