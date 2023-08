Il saluto di Lindstrom ai tifosi: “Uagliò ci vediamo allo stadio!”

Jesper Lindstrom ha svolto la sua prima seduta di allenamento con il Napoli. Il giovane talento danese prepara con tutto il gruppo la sfida di sabato sera alle 20:45 con la Lazio. Si tratta della terza giornata di Serie A. E’ il debutto di Lindstrom che, secondo i rumours, non si esclude possa partire titolare. L’ormai ex Eintracht ha scelto il numero 29. Nell’ultima ora ha lasciato un messaggio vocale per tutti i tifosi del Napoli inscritti al broadcast di Instagram. “Uagliò – ha detto col suo accento danese – ci vediamo allo stadio! Vi aspetto tutti”. Un messaggio simpatico accolto da oltre 5 mila reaction e l’invito a comprare i biglietti (per i settori rimasti) su Ticketone.