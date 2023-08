Come riportato da Gianluca di Marzio l’esterno danese Jesper Lindstrom acquistato dal Napoli dall’Eintracht Francoforte è arrivato in questi minuti a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Il danese è stato accompagnato dal suo agente, con lui anche il medico della SSC Napoli Raffaele Canonico e il capo dello scout Maurizio Micheli. Questo il video dell’arrivo: