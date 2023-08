E’ fatta per la cessione di Lozano al PSV Eindhoven, il messicano domani atterrerà in Olanda per sostenere le visite mediche con il club. Secondo il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis ha trovato l’accordo per la cessione dell’attaccante messicano; il PSV sborserà circa 15mln più bonus. Quindi il Ckucky dopo 4 anni tornerà nel club dove l’ha lanciato nel calcio che conta, ricordiamo che arrivò in Italia nell’estate del 2019.