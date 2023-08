L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle caratteristiche che ha il prossimo giocatore del Napoli Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano Lindstrøm è sbarcato nella serata di all’aeroporto di Fiumicino e stamattina sosterrà a Villa Stuart le visite mediche. Infine andrà a via XXIV Maggio per incontrare Adl e firmare il contratto. E da li subito in viaggio direzione Castel Volturno. Lo aspetterà Rudi Garcia che vuole fare di lui un esterno o all’occorrenza una mezzala. Lindstrom dovrebbe sostituire Lozano, ma non è un esterno classico, anzi, è un trequartista che può giocare in diversi modi portando qualità, freschezza e più soluzioni del messicano, visto che nasce proprio trequartista e svaria su tutto il fronte d’attacco. Nella sua avventura tedesca il meglio lo ha dato da trequartista esterno di 3-4-2-1. E’ stato protagonista dell’Europa League vinta nel 2022, con il prossimo avversario in campionato Kamada. Un bel cliente per le punte.