L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa conclusa per l’acquisto di Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano il Napoli ha acquisito il giocatore Lindstrøm dall’Eintracht, con un prestito iniziale seguito da un riscatto obbligatorio, un costo significativo di cinque milioni e venti milioni rispettivamente. Per convincere il giocatore a unirsi alla squadra, gli è stato offerto un contratto quinquennale con uno stipendio da due milioni a crescere. La partecipazione alla Champions League sembra sia stato uno dei fattori attraenti per il giocatore a venire nel club campione d’Italia.