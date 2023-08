L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione spinosa di Diego Demme. Secondo il quotidiano il Napoli ha bisogno di vendere i giocatori più costosi per ridurre i costi. Anche il centrocampista Demme, arrivato nel gennaio del 2020, ha un contratto con uno stipendio considerevole (3,8 milioni lordi) che sta mettendo a dura prova le finanze del club. Le possibilità di trasferirsi all’Hertha Berlino sembrano essere svanite, e anche in Italia ci sono alcune squadre interessate come il Verona e il Genoa. Tuttavia, queste squadre potrebbero essere riluttanti ad accogliere giocatori con stipendi così alti, rendendo difficile concretizzare tali opzioni di trasferimento.