L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Gianluca Gaetano. Secondo il quotidiano il Napoli sta prendendo in considerazione l’idea di trattenere Gaetano, anche se sembra che il centrocampista azzurro sta pensando di lasciare il Napoli per come Frosinone o Empoli per mettere minutaggio e farsi notare. Tuttavia, il club potrebbe aver preso una decisione chiara per il loro progetto a seguito della situazione negativa con Gabri Veiga. Quindi al momento Gaetano dovrebbe rimanere in azzurro