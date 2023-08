Nel caso in cui Hirving Lozano dovesse dire addio il Napoli ha già individuato il sostituto, un vecchio pallino del club, Lindstrom dell’Eintracht Francoforte. Il presidente De Laurentiis è rimasto affascinato dal talento danese, e come riporta TMW vorrebbe acquistarlo in caso di addio del messicano. Sempre secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb il Napoli tiene d’occhio anche la situazione per il centrocampo, perché vorrebbe acquistare un altro centrocampista per completare il reparto.