Sky – Il Psv ci prova per Lozano, gli olandesi vogliono di nuovo il messicano, formulata la prima offerta al Napoli

Hirving Lozano sembra sempre più lontano dal Napoli, considerando il contratto in scadenza nella prossima stagione. Per lui ci sono sirene da squadre arabe e messicane, ma al momento non è stata recapitata al Napoli nessuna offerta per lasciaro andare. Come riportato da Sky Sport c’è una nuova pretendente per il messicano, il Psv Eindhoven, che lo ha lanciato nel calcio europeo prima di cederlo al Napoli per 42 milioni di euro. Il club olandese vorrebbe riportare in biancorosso il Chucky, e ha presentato una prima offerta ufficiale al Napoli di 10 milioni di euro più bonus. Al momento la richiesta del Napoli è più alta dell’offerta fatta dagli olandesi, ma nei prossimi giorni si tratterà ancora. Nel caso in cui si dovesse raggiungere un accordo e il messicano dovesse partire il Napoli cercherebbe un altro esterno a destra sul mercato negli ultimi giorni.