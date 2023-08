L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sull’interessamento del Napoli per Giovanni Lo Celso. Secondo il quotidiano Oltre ad Amrabat, si cercherà di convincere il Tottenham dare in prestito Lo Celso. Ha un ingaggio di 4,3 milioni di euro, il Napoli vorrebbe che gli inglesi pagassero almeno il 50%. Lo Celso è un nome che interessa, il Napoli offre 4 milioni per il prestito e 14 per il riscatto. Il Tottenham però vuole la cessione a titolo definitivo.