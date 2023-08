L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui due tenori dell’attacco azzurro Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Osimhen ha vinto il titolo di cannoniere, mentre Kvaratskhelia è stato premiato come miglior giocatore del campionato, oltre a ricevere il riconoscimento per il gol più bello dell’anno. Questi successi li hanno resi famosi non solo in Italia, ma anche in Europa. Nell’arco dell’intera stagione, la coppia ha raggiunto il podio delle migliori coppie nei cinque principali tornei europei, con un totale di 63 gol+assist. Sono stati superati solo da Haaland-De Bruyne, del Manchester City che hanno vinto tutto con 88 gol+assist, e da Mbappé-Messi, del PSG con 84 gol+assist.