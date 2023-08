L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle possibili mosse tattiche che potrebbe proporre Rudi Garcia. Secondo il quotidiano sembra che ci sia un’idea che sta prendendo forma nel Napoli. L’idea coinvolge Raspadori che espande il suo raggio d’azione in campo. In passato, l’allenatore Spalletti aveva già avuto questa idea nel dicembre scorso, cercando di sfruttare la versatilità di Raspadori per aggiungere nuove opzioni tattiche. Questo esperimento è stato testato durante il ritiro in Turchia, ma a causa delle esigenze della squadra e di un infortunio subito da Raspadori a febbraio, non è stato portato avanti. Nonostante Raspadori abbia sempre espresso la volontà di giocare come attaccante centrale è sempre disponibile ad adattarsi a nuovi ruoli. Ora sembra che l’allenatore stia valutando l’idea di plasmarlo a centrocampo, dato che la trattativa per Gabri Veiga non è andata a buon fine. Quindi Raspadori potrebbe essere utilizzato in una posizione simile e questa interpretazione potrebbe somigliare al modo in cui il giocatore galiziano si muove in campo.