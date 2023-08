L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Garcia in vista della partita di domani contro il Sassuolo. Secondo il quotidiano ci sono buone notizie per il Napoli, poiché sembra che Frank Anguissa sia tornato in forma e partirà dal primo minuto contro i neroverdi. Inoltre, il tecnico francese ha tutti gli atleti a disposizione, il che gli consente di decidere come schierare la squadra per la partita di domani. Tuttavia, c’è l’eccezione di Kim Min-Jae, passato al Bayern Monaco, al cui posto potrebbe giocare Juan Jesus. Quindi, la squadra dovrebbe essere in gran parte quella che ha gareggiato per lo scudetto, con alcune variazioni dovute alle circostanze.