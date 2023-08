L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia è pronto a trattare con il Napoli per il rinnovo del suo contratto. Sembrerebbe che sia disposto a discutere di un aggiornamento dell’ingaggio, considerando che attualmente guadagna 1,4 milioni di euro a stagione. Inoltre, sembra che sia previsto un anno in più da aggiungere al termine del suo contratto, che al momento è fissato per il 2027. Le trattative per il rinnovo sono ad un passo importante per assicurare il futuro del giocatore nel club.