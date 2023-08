L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un retroscena sull’affare saltato di Gabri Veiga. Secondo il quotidiano l’Al-Ahli ha soffiato il giocatore al Napoli. I 12 milioni di euro per cinque anni erano essere un’offerta allettante, specialmente per un giocatore così giovane. Il Napoli era interessato al giocatore e aveva avuto contatti diretti con l’agente Pini Zahavi per esprimere il loro interesse nei confronti di Veiga, provando anche un blitz in extremis, telefonando a Zahavi suo agente. Ma la decisione era ormai presa, e quindi il giocatore stava già volando verso l’Arabia.