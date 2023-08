L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla questione centrocampo in casa Napoli. Secondo il quotidiano sembra che il Napoli abbia concentrato i propri sforzi sulla costruzione e sul miglioramento del proprio centrocampo durante il mercato. Il club sembrava interessato a Koopmeiners dell’Atalanta e aveva presentato due offerte, una di 37,5 milioni di euro e l’altra di 45 milioni di euro. Tuttavia, entrambe le offerte sono state rifiutate dall’Atalanta. In seguito, il Napoli si è interessato al giocatore Gabri Veiga, ma che ha scelto di unirsi all’Al Ahli anziché al Napoli. Il club sembra anche interessato ai giocatori Samardzic o Lo Celso, che il Napoli stesso sta valutando di ottenerlo in prestito dal Tottenham con diritto di riscatto. Inoltre, sembra che ci sia un interesse più concreto per Amrabat della Fiorentina nell’ultima settimana.